Reddito di cittadinanza Scoperti dieci ‘furbetti’ senza i necessari requisiti

Reddito di cittadinanza percepiti in modo illecito in Valdelsa. In tale direzione è andata una operazione ad ampio raggio compiuta dai Carabinieri di Poggibonsi, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Siena: individuate dieci persone che avrebbero dunque percepito le somme del reddito di cittadinanza senza contare sui requisiti. Questo in sintesi l’esito di un servizio di controllo attuato dall’Arma dei Carabinieri in tutta la Valdelsa senese. Una campagna portata avanti sul territorio e resa possibile anche incrociando la documentazione acquisita dai militari con le risultanze delle banche dati che sono sempre a disposizione delle forze dell’ordine. Grazie a una accurata attività di analisi i militari della locale Compagnia, affiancati dai Carabinieri che operano nel reparto speciale per la tutela del lavoro, hanno scoperto chi, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe omesso in modo doloso di comunicare le informazioni relative alle proprie posizioni giudiziarie. Per esempio, spiegano i Carabinieri, la presenza di soggetti sottoposti a misure cautelari personali nel proprio stato di famiglia, contravvenendo così agli obblighi di legge per accedere al sussidio pubblico. In totale, secondo quanto evidenziato dagli stessi uomini dell’Arma in sede di consuntivo, la somma percepita in maniera illecita dai componenti del gruppo individuati sarebbe superiore ai 50mila euro complessivi. Sempre a proposito di cifre illustrate nella circostanza dai militari, alcune delle persone poi denunciate in Valdelsa nel corso dell’operazione avrebbero percepito somme di quasi mille euro al mese. Infine in un paio di casi specifici, come rilevano ancora i Carabinieri, è stata contestata l’aggravante della continuità del reato. Sarebbero state infatti presentate più domande per giungere all’ottenimento del beneficio. Domande ritenute del tutto fittizie dagli inquirenti. Per tali motivi gli indagati sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria senese, in seguito al servizio di controllo effettuato sul territorio valdelsano dai Carabinieri per mettersi sulle tracce di presunti illeciti fruitori del reddito di cittadinanza.

Paolo Bartalini