Reddito di cittadinanza. Denunciati 42 furbetti

Quarantadue, alcuni dei quali residenti in provincia di Siena: tanti sono i furbetti del reddito di cittadinanza denunciati dai carabinieri e dall’ispettorato del lavoro. Le indagini, finalizzate al contrasto dell’indebita percezione del reddito di cittadinanza, sono scattate a febbraio da parte dei militari della stazione di Foiano, in collaborazione con l’ispettorato territoriale del lavoro di Arezzo e nello specifico con i carabinieri del Nucleo. Gli accertamenti hanno portato alla denuncia di 42 persone, residenti la gran parte nel comune di Foiano, ma anche nei comuni di Sinalunga, Montepulciano, Marciano, Cortona, Terranova Bracciolini, Capolona, Castel Piano. I furbetti si sarebbero resi responsabili di vari reati. Nello specifico: di aver omesso, dopo la richiesta del beneficio, di comunicare variazioni di reddito o del patrimonio; di aver utilizzato dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere e infine per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Le persone denunciate, a vario titolo e in momenti diversi, tra il 2019 e il 2022 complessivamente hanno percepito indebitamente circa 300mila euro, poco meno di 600 euro al mese a persona. Per riuscirvi, da quanto emerge nelle ipotesi investigative, i 42, in modo truffaldino, avevano dichiarato di essere residenti nel comune di Foiano da almeno due anni, o di vivere da almeno dieci anni sul territorio nazionale. Tra i requisiti, questi, necessari per ottenere il reddito di cittadinanza andato in pensione con il 2024, con la definitiva cancellazione da parte del governo di centrodestra, sostituito con l’assegno di inclusione, la nuova forma di contrasto alla povertà.