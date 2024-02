Recupero ex carcere S. Domenico. Il sindaco Marrucci è soddisfatto: "Inizio dei lavori traguardo storico"

Nuova vita all’ex carcere di San Domenico dove sono iniziati i lavori.

Finalmente i fatti...

"Riportare alla luce un luogo chiuso per secoli – puntualizza il sindaco Andrea Marrucci – rimetterlo alla fruizione pubblica allargando le occasioni di vita del Centro Storico Patrimonio dell’Umanità è il nostro impegno. L’inizio dei lavori all’ex carcere di San Domenico è un traguardo storico frutto di un lungo iter che trasformerà un luogo di chiusura e privazione della libertà in uno spazio di confronto, accoglienza e cultura. Un lungo iter partito con uno dei primi casi in Italia di federalismo demaniale che ha riportato nelle mani dell’Amministrazione comunale e della Regione Toscana tutto il complesso".

Dunque è cosa fatta?

"Dal 2021 è in essere il contratto di concessione in project financing con un raggruppamento di imprese capeggiato da Opera Laboratori, operatore culturale che investe quasi 23 milioni di euro nel recupero dell’ex carcere".

Cosa verrà realizzato?

"Un’arena da mille posti a sedere per teatro e lirica al posto di quella che fu l’ora d’aria per i detenuti, un percorso panoramico per i visitatori da cui ammirare lo skyline di San Gimignano al posto del camminamento di ronda, nuovi spazi pubblici per la collettività, una struttura ricettiva esperienziale con camere ricavate nelle ex celle del convento. E ancora; un nuovo spazio museale, un’area convegni e spazi per ospitare botteghe artigianali locali, associazioni e gallerie multimediali. Tutto questo mi preme sottolineare sarà accolto nel nuovo San Domenico".

Quanto tempo dureranno i lavori?

"Difficile fare previsioni certe sulla durata dei lavori che potrebbero essere stimati almeno in 3 anni. Mi preme ricordare che sabato 24 febbraio, alle 17,30, al Centro Civico Comunale ‘Le Granaglie’ si terrà una assemblea pubblica di illustrazione del progetto e degli impatti dei lavori della cantierizzazione di tutto il complesso".

E domani al centro polifunzionale del Bagolaro sarà invece illustrato dalla Asl Toscana Sud Est il nuovo piano dei lavori dell’ex ospedale Santa Fina alla presenza della direttrice amministrativa Antonella Valeri.

