Recupero degli oggetti Pompieri nelle case

Vigili del fuoco ancora al lavoro in via della Repubblica. Ieri pomeriggio gli uomini del distaccamento di Poggibonsi erano di nuovo al lavoro nel centro storico in questo caso per il recupero degli abiti, dei documenti e degli effetti personali degli sfollati. Materiale sistemato in borse e riconsegnato alle famiglie della superficie di via Maestra tuttora transennata e vietata al transito e al passaggio dei pedoni per motivi legati alla sicurezza. Residenti che devono dunque restare ancora fuori dalle loro mura domestiche, a distanza di una settimana dal crollo avvenuto poco dopo la mezzanotte tra venerdì 25 e sabato 26 agosto. Le squadre dei pompieri, tornate nella parte alta di via della Repubblica dalla caserma di Campostaggia, hanno effettuato le operazioni usando ovviamente tutte le necessarie cautele per entrare nelle case e per permettere così agli abitanti, che saranno ospiti di strutture alberghiere almeno fino a domani, di riprendere possesso dei loro oggetti fondamentali per la quotidianità. Il personale Vvf è entrato in appartamenti al numero civico 130 di via della Repubblica, al 140 e anche sul lato opposto, al 121, che si trova in un’area non direttamente interessata dai cedimenti ma che è stata lo stesso sgomberata per ragioni di incolumità in seguito agli eventi, sulla base degli esiti delle prime verifiche compiute sul posto fin dai momenti successivi all’episodio. Da parte dell’amministrazione comunale prosegue intanto l’impegno nella zona, in giorni dedicati anche ai controlli nei locali interrati tenendo conto di un ordine di priorità a cominciare proprio dal quartiere che ha subìto più da vicino le gravi conseguenze delle vicende.

Paolo Bartalini