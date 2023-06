Record di Velocità nella Selezione dei Fantini per il Palio di Provenzano

Fino a qualche anno fa ci dilettavamo tutti a ballare il valzer delle monte, a cercare di decifrare le scelte dei fantini nelle dieci Contrade e aspettare fino alla cena della prova generale, a volte anche fino alla segnatura la mattina del 2 luglio e del 16 agosto, per stilare le dieci accoppiate al canape. Ieri forse si è battuto il record di velocità nelle scelte, altra dimostrazione del teorema studiato da Tittia per risolvere l’equazione del Palio di Provenzano. In trenta minuti tutte le monte erano assestate, Tittia era nella Selva appena Violenta da Clodia è finita nella stalla di Vallepiatta. Il resto è venuto a cascata, come una conseguenza inevitabile. Come nel gioco del Tetris, quando trovi il pertugio giusto per quei mattoni colorati.