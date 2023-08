Record di turisti a San Gimignano Ma per ora sono ’spariti’ gli italiani

La parola "flessione" sembra ormai definitivamente sparita dal vocabolario del turismo di San Gimignano. Il motivo? Il record di visitatori internazionali che entrano ed escono da porta San Giovanni (la più gettonata) in numero così elevato da perdere il conto. Tutti a consumare le lastre della via di’ mezzo e a fare sosta nelle piazze, anche per poche ore, per poi dare il cambio agli altri turisti in arrivo. A flotte. Come se la città delle torri e le sue bellezze monumentali fossero state riscoperte tutte d’un colpo.

E’ la fotografia del turismo a ferragosto che ha portato ossigeno dentro le mura, dove in incerti momenti della giornata c’è il ’tutto esaurito’. Turismo da record, come detto. Il "calo", dicono alcuni operatori di bar e ristoranti che al tramonto ospitano gli apericena, è rappresentato dagli italiani. "Da fine luglio a oggi la lingua italiana è in secondo piano, mentre le altre lingue come spagnolo, francese, tedesco, inglese, americano e le lingue asiatiche, escluso il cinese, sono tutte presenti sotto le torri". Soddisfazione anche tra gli albergatori, l’associazione guidata da Alessandro Sabatini, che conta 400 strutture con 760 posti letto: "Abbiamo registrato il leggero calo degli italiani, ma la stagione continua spedita in positivo", sottolinea. Con il centro storico che fa il pieno più di prima.

Insomma, San Gimignano gode dei benefici effetti economici derivanti dallo ’struscio’ continuo, con i visitatori concentrati in appena 900 metri fra negozi, bar, ristoranti, alberghi e botteghe di ricordi. In questi giorni, tanto per fare un esempio, la viabilità per raggiungere sia il poggio delle torri o aggirare le mura da una porta all’altra, registra lunghe file di veicoli all’ordine del giorno: si percorrono poche centinaia di metri a passo d’uomo con tanta pazienza.

A proposito di code e di attese, non manca una costante folla, tutta straniera, desiderosa di prendere il gelato al punto da aspettare anche mezzora sotto il solleone che picchia a 35 gradi come riporta il termometro della farmacia di piazza Cisterna. Il tutto, circondati dalla grande bellezza costituita da torri, musei e tutto il resto. Anche questa è un’altra storia della "nuova" cultura di San Gimignano, patrimonio dell’umanità. Un nuovo trend che premio i prodotti tipici locali.

