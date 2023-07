Record di eventi estremi Cesani in prima linea

Gli eventi estremi nei primi sei mesi dell’anno in Toscana sono aumentati del 37% tra nubifragi, grandinate, bombe d’acqua, trombe d’aria che hanno colpito a macchia di leopardo provocando gravi danni nelle città e nelle campagne dove sono centinaia le aziende agricole danneggiate. È quanto emerge dall’analisi Coldiretti Toscana sulla base dell’Osservatorio Città Clima in riferimento all’allerta arancione della protezione civile. "Il 2023 – sottolinea Coldiretti Toscana – è stato infatti segnato, fino a ora prima da una grave siccità e poi negli ultimi due mesi dal moltiplicarsi di eventi meteo estremi, alluvioni lampo, grandinate e gelate tardive che hanno ridotto la capacità produttiva delle imprese agricole tra rese inferiori, prodotti danneggiati e mancati raccolti e provocato danni alle strutture e alle infrastrutture".

Per tutelare i raccolti dagli eventi atmosferici sempre più ricorrenti, sempre più aziende stanno facendo ricorso alle polizze assicurative agevolate. Sono state poco più di 3mila le aziende in Toscana che hanno stipulato, nel 2022, un’assicurazione agevolata che ha permesso di erogare indennizzi complessivi per 12 milioni di euro a fronte di un valore assicurato di 182 milioni di euro secondo Codipra Toscano.

In questo panorama, Vigneto Toscana, l’associazione dei viticoltori di Coldiretti nata poco più di un anno fa e che oggi conta già l’adesione di oltre cento cantine di tutta la regione (la metà biologiche) con una superficie media di 18 ettari, punta a ridare centralità al vigneto spostando il punto di osservazione sul ruolo del produttore, anello strategico della filiera, e trasferire alle imprese vitivinicole i frutti degli accordi e delle convenzioni con il mondo della ricerca scientifica e dei progetti di innovazione nel campo della sostenibilità e delle pratiche colturali a impatto zero per affrontare al meglio la sfida dei cambiamenti climatici. Complessivamente Vigneto Toscana ha già messo insieme 2mila ettari di viti e 125mila quintali di uva raccolta.

Letizia Cesani, attuale vice presidente di Coldiretti Siena, presidente di Coldiretti San Gimignano, già presidente dal 2009 al 2019 del Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano e consigliere del Movimento Turismo del Vino, è stata nominata nell’assemblea di Vigneto Toscana ereditando le redini dell’associazione.