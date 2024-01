Rebus galleria delle Chiavi. Il cantiere è ancora fermo. Appalto a rischio revoca

di Massimo Cherubini

Sui lavori, il grosso progetto, di rifacimento della galleria de "Le Chiavi", quella della variante sulla Cassia che collega la "Bisarca" alla Val di Paglia, cala un brusco stop. Il cantiere, ancora aperto e non sotto sequestro – come comunica Anas – è di fatto fermo. La società Segi, che si era aggiudicata l’appalto di dodici milioni di euro, è coinvolta nell’inchiesta della procura di Roma, che vede Tommaso Verdini tra gli indagati. Motivo che ha indotto Anas ad avviare "tutte le procedure -si legge in una nota- legali previste in questi casi". Tradotto: l’affidamento dei lavori, compresi in un’ampia gara d’appalto, molto più ampia, per un importo complessivo di oltre cento milioni di euro, potrebbe essere revocato. Il condizionale sulla revoca è d’obbligo, la certezza è che i lavori sono fermi. Perché la società, proprio in ’odor’ di revoca della commessa, si è fermata. Il via agli attesi lavori (il tunnel da anni manifesta delle criticità e, a più riprese, è rimasto chiuso anche per più di un mese) lo scorso 28 novembre. In trecento giorni lavorativi, questo quanto previsto dal capitolato dell’appalto, la conclusione della prima fase dell’intervento. Con la riapertura del tunnel dopo la sua demolizione. Il cantiere stava sistemandosi, i moduli prefabbricati destinati ai lavoratori erano pronti per dare il punto di ristoro. Tutto si è fermato anche se nessuno lo ha comunicato (Anas, ripetiamo, non ha chiuso il cantiere e neppure è stato posto sotto sequestro), nessuno si era insospettito. Invece il blocco c’è con prospettive poco rosee. Se, come si può presupporre, verrà revocata la commessa a Segi ci vorrà molto tempo per riprendere l’operatività h24 – così come previsto per ridurre al massimo i pur enormi disagi. Automobilisti, autotrasportatori, con la chiusura di questa galleria devono passare per il vecchio tracciato della Cassia, quello che passa per Radicofani. C’è di più.

E’ stato detto che i lavori "devono essere realizzati rapidamente perché il finanziamento deve essere rendicontato entro trecento giorni". Se sono finanziamenti del Pnnr c’è, quindi, il serio pericolo che vengano revocati per il mancato rispetto dei tempi di attuazione. In questo caso quale scenario potrebbe presentarsi? Intanto quello di un cospicuo allungamento dei tempi. In tutti i casi ci vorranno dei mesi prima che il cantiere possa ripartire. Non è da escludere, quindi, che si torni indietro riaprendo la variante percorrendo la galleria de "Le Chiavi" a senso unico alternato.