Rebecca va di corsa Dopo il ’Passatore’ i 160 km in Valdorcia

Dopo aver assaggiato e concluso la ’100 km del Passatore’ cosa doveva provare per non perdere il brivido e l’adrenalina della sfida? Rebecca Stainko, atleta de La Chianina, realtà sportiva di Montepulciano Stazione, non ci ha pensato due volte. E così eccola alla Tuscany Crossing, 160 chilometri di bellezza nel paradiso della Valdorcia ma ovviamente anche di sudore e di emozioni intense. Rebecca ce l’ha fatta e con il pettorale 1080 ha terminata alla posizione 40, quarta donna assoluta, tagliando il traguardo in poco meno di trenta ore (29:59:52). Un risultato importante, frutto di impegno, allenamento, determinazione e carattere, che merita un grande applauso e che potrà essere d’ispirazione per le podiste della Valdichiana.

Una gioia condivisa con altri runners chianini come Marco Conti, Gianfranco Delfino e Roberto Duchini che sempre alla Tuscany Crossing hanno terminato la gara dei 100 chilometri. Conti e Delfino ormai sono dei veterani delle gare podistiche sulla lunga distanza e per loro è quindi una conferma, Duchini invece ha scoperto per la prima volta i 100 chilometri ed avercela fatta è ovviamente una bella soddisfazione. Un weekend tutto di corsa per i ragazzi de La Chianina con Fulvio Caldesi, Patrizia Santi e Ugo Boncompagni che hanno partecipato alla ’Sarnico - Lovere Run’ al Lago d’Iseo (25 km) con Boncompagni terzo di categoria, un risultato prestigioso. Weekend da non dimenticare nemmeno per Massimiliano Del Mecio che alla mezza maratona a Orbetello (’Giro della Laguna’) ha centrato il suo miglior tempo personale.

Luca Stefanucci