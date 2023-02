Reading a tre voci ieri nella Sala Set del Politeama

Pubblico attento e Sala Set del Politeama gremita: c’è bisogno di poesia, si direbbe, a vedere dalla partecipazione a Poggibonsi al reading a tre voci con gli interventi di Esmeralda Chesi, Massimo Pomi, Marco Brogi. Un appuntamento voluto dall’associazione La Scintilla insieme con Disco Shop Mondadori. "Scintille di stupore", come quelle evocate da Marco Brogi, introdotto da Dario Ceccherini. Versi nuovi e datati da parte di Brogi, in un giorno, ha ricordato, di compleanni speciali. Un 18 febbraio che unisce Fabrizio De André, Augusto Daolio, Roberto Baggio. A Claudia Corti il compito di coordinare, presentando Massimo Pomi come studioso interessato all’esperienza letteraria oltre che autore di Inchiostro in acqua, suo terzo episodio dedicato alla scrittura breve di haiku ed epigrammi. Senza dimenticare le emozioni di Esmeralda Chesi, la sua idea di un legame di pace da stringere con l’infanzia, che ha da poco dato alle stampe "Dove nasce la sorgente", un percorso in versi nel quale la parola poetica cammina di pari passo con quella esistenziale. Il finale, tra gli applausi dei presenti, dedicato alla lettura di testi inediti da parte delle tre voci.

Paolo Bartalini