‘Re’ Berio e Trecciolino senza avversari nel 2005

Ogni epoca, Violenta adesso fa storia, ha il suo re. Ricordiamo gli anni di ‘Re’ Berio, che domina con il binomio con Trecciolino. Siamo nel luglio del 2005: il Palio di Provenzano offre un buon lotto di cavalli, con in evidenza oltre a Berio che va in sorte al Bruco, il Nicchio con Brento e Tittia, la Lupa con Zodiach e Salasso, l’Aquila con Zilata Usa con il Dè e la Chiocciola con Elfo di Montalbo e Cianchino. Ma per il drappellone dipinto da Rita Petti non c’è storia: il dominio di Berio è assoluto, solo il giovane Tittia cerca di contrastare quella fortissima accoppiata ma la caduta a San Martino toglie qualsiasi altro gioco nella contesa. Un Palio che per i brucaioli diventa un sentito ‘Diario di eventi memorabili’, questo il titolo del Numero Unico portandosi in via del Comune il cencio dedicato ad Enea Silvio Piccolomini, il papa Pio II. Capitano vittorioso, con le sue trame che fanno storia, Giovanni Falciani con i tenenti Federico Cappannoli, Patrizio Signorini e Maurizio Nasoni mentre il barberesco era Claudio Bani, per una festa settembrina coordinata dal Rettore Germano Trapassi. Ciclo d’oro per il Bruco: non vinceva dall’agosto 2003 ancora con Berio. Adesso possono annoverare anche il drappellone di Andrea Rauch.

Massimo Biliorsi