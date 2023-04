Rcr Cristalleria sbarca a Casapitti

RCR Cristalleria Italiana sarà parte dell’allestimento di Made to Last di Casapitti, il concept che celebra l’artigianato italiano, la sostenibilità e l’innovazione. L’azienda di Colle sarà, quindi, presente nell’evento milanese coi suoi prodotti realizzati in Luxion® Eco Crystal Glass, materiale brevettato unico in Italia per ecosostenibilità. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere il design italiano attraverso la valorizzazione delle maestranze locali e lo sviluppo di prodotti caratterizzati da alta qualità, durabilità nel tempo e sostenibilità. RCR Cristalleria Italiana presenterà in quest’importante occasione, all’interno dell’allestimento studiato da Casapitti, alcuni esemplari delle collezioni di arredo tavola e arredo casa.