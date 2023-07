’Ravel, Moricone Beethoven’ con talenti del Franci

Ai Fisiocritici arrivano i talenti del conservatorio Franci. Una serata davvero speciale quella di oggi per la rassegna ‘Destatevi! Serate artistiche attorno al pozzo (di scienza)’, che l’accademia organizza all’interno del Museo di storia naturale, nel cortile dove si trova il pozzo. Alle 21.30 si esibirà in ‘Ravel, Morricone, Beethoven’ il Franci Chamber Ensemble composto da 14 studenti del conservatorio: Alberto Catto, Ginevra Gambacciani e Ludovica Pierini violino, Elena Caroni viola, Leonardo Voltan violoncello, Pierfrancesco Grelli contrabbasso, Fabiana Magliano flauto, Niccolò Emanuele Rossi oboe, Leonardo Giuntoli clarinetto, Lorenzo Vagnetti fagotto, Giovanni Montanaro corno, Elisabetta Stanghellini arpa, Duccio Niccolini percussioni, Davide Sandroni tromba. In programma ‘Introduzione e Allegro’ di Ravel, il ‘Settimino opera 20’ di Beethoven e il tema di ‘Per un pugno di dollari’ di Morricone.