Rassegna del Puledro Anglo Arabo a Siena: Minniti fra i Giudici. Se Piove, 22 Ottobre

Tutto pronto per la II Rassegna del Puledro Anglo Arabo in Fortezza il 20 e il 21 ottobre. Quaranta i puledri in catalogo di uno e due anni, che sfileranno nel ring per avere un giudizio morfologico. Venerdì 20 dalle 15 scuderie aperte. Tutti avranno la possibilità di visionari i giovani cavalli e parlare con gli allevatori. Un momento per mostrare alla città e agli appassionati il frutto del lavoro di selezione. Sabato mattina alle ore 10 al via i giudizi morfologici. I cavalli sfileranno uno ad uno nel ring giudicati dai tre membri della giuria: Paolo Puddu, Paolo Rizzi e Carlo Alberto Minniti. Nel pomeriggio verrà redatta la classifica: premiati i primi tre di ogni categoria, poi la miglior morfologia da Palio e il Best in Show. Poco prima della premiazione verranno presentati cinque stalloni anglo arabi il cui seme sarà in palio per i vincitori. In caso di pioggia la rassegna verrà spostata a domenica 22 ottobre con stesso orario e programma.