Rappuoli al tavolo nazionale sulle biotecnologie

C’è anche Rino Rappuoli, in qualità di direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo, al Tavolo di lavoro per l’internazionalizzazione delle industrie nel settore delle biotecnologie, voluto dal ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani. "Con più di 800 imprese, 14mila addetti, oltre 13 miliardi di fatturato e una forte componente di ricerca e sviluppo, il comparto italiano delle biotecnologie sta vivendo una fase di notevole sviluppo e rappresenta un importante volano per la crescita in settori a sempre più elevato valore aggiunto", ha dichiarato il ministro Tajani.

Insieme a Rappuoli sono presenti, tra gli altri, il presidente di Farmindustria Pierluigi Petrone, Pierluigi Paracchi, ceo di Genenta e membro del comitato esecutivo di Federchimica-Assobiotec e altri esponenti di primo piano del settore.

Tra questi anche Rappuoli, in attesa che si smuova davvero qualcosa per far decollare la Fondazione Biotecnopolo e l’hub antipandemico.