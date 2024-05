Rapporti tra ospedale e territorio: "Case di comunità con i medici"

Il rapporto fra ospedale e territorio è stato al centro del contributo portato da Antonio D’Urso, direttore generale Asl Toscana Sud Est, al Meeting dei grandi ospedali italiani a Napoli. "Accanto ad un grande ospedale c’è sempre un grande territorio. Le due realtà non sono in competizione ma due bracci che devono lavorare insieme", ha detto il dg dell’Asl, intervenuto come ambassador della salute insieme al direttore del policlinico Le Scotte Antonio Barretta, nella prima giornata del Meeting, mercoledì.

Il direttore generale della Sud est non cita il termine integrazione, di cui si parla quando ci sono due realtà diverse, che pur operano per il beneficio, la salute del paziente, obiettivo comune. "Ci sono due differenze sostanziali fra ospedale e sanità territoriale – continua Antonio D’Urso -: il quadro acuto della malattia è proprio dell’ospedale, quello cronico è del territorio. Poi i numeri del territorio sono molto più grandi rispetto a quelli di un ospedale, in termini di manifestazione di patologie e di prestazioni e servizi; ci sono molti più pazienti oncologici sul territorio che in un reparto ospedaliero".

Il problema ‘cronico’ della sanità italiana, quello delle liste d’attesa, non è stato affrontato nella sessione in questione a Napoli, ma il direttore Asl non lo evita: "Assistiamo a un aumento importante delle prescrizioni da un mese all’altro – dice D’Urso -, cui corrisponde l’aumento dell’offerta specialistica e diagnostica. E’ indubbio che ci sia un tema di diritti del cittadino, che ha diritto ad avere la prestazione ma non ad averla sotto casa".

E la prossima sfida della sanità territoriale quale è? "Indubbiamente le Case di comunità - pone all’attenzione ancora il direttore D’Urso - che devono avere i medici di famiglia dentro. Attualmente la normativa non lo prevede ancora. E ne sono preoccupato, perché credo che la loro presenza sia indispensabile, altrimenti abbiamo creato contenitori vuoti".

Paola Tomassoni