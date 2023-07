Rapporti più stretti tra l’università senese e gli atenei in Zhejiang

Lo sviluppo della cooperazione fra l’Università di

Siena e importanti realtà accademiche cinesi della Provincia Zhejiang al centro di un incontro in Rettorato, con una delegazione di massimi dirigenti della Zhejiang Chinese Overseas Friendship Association e il rappresentante del Campus italiano dell’Università di Wenzhou. La delegazione dello Zhejiang, dove hanno sede importanti istituzioni accademiche che da anni intrattengono rapporti con l’Università di Siena, ha incontrato il rettore Di Pietra per confermare gli ottimi rapporti fra le istituzioni e per ampliare la cooperazione.