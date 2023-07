Rapinatore armato di coltello minaccia i carabinieri: arrestato

Poggibonsi (Siena), 7 luglio 2023 – Avrebbe tentato di rapinare una signora in attesa dell'autobus, minacciandola con un coltello ma, disturbato dall'arrivo del marito della donna, si è allontanato, poi, senza apparente motivo, avrebbe fronteggiato un passante, arrivando a puntargli contro la lama, e all'arrivo dei carabinieri li ha minacciati e ha opposto resistenza per sottrarsi al controllo.

Per questo un 20enne è stato arrestato nei giorni scorsi a Poggibonsi (Siena) per resistenza a pubblico ufficiale. Il coltello è stato sequestrato. Il ragazzo, già sottoposto alla misura del divieto di ritorno nel Comune di Poggibonsi, è stato anche denunciato per rapina, tentata rapina, minaccia e lesioni. Il gip del tribunale di Siena ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari. Gli accertamenti dei militari hanno permesso di ricostruire che alle 7 del mattino del 29 giugno due giovani sarebbero entrati in un bar del centro storico e avrebbero consumato senza pagare; a fronte delle richieste di pagamento della titolare, uno dei due sarebbe andato in escandescenza e avrebbe estratto un coltello, minacciandola e allontanandosi. Poco più tardi, in piazza Matteotti, il 20enne avrebbe preso di mira una signora in attesa dell'autobus, e poi, in piazza Mazzini, un passante