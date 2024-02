Rapinano turisti stranieri nelle Crete

Non hanno lasciato certo un bel ricordo della nostra terra i tre malviventi che, secondo gli investigatori, hanno derubato una coppia di turisti tedeschi che nel 2021 erano venuti nella nostra provincia in vacanza. La coppia aveva sistemato il proprio camper nella zona delle Crete, nel comune di Asciano, quando la banda era entrata in azione. Il palo in macchina, una donna, più gli altri due complici ch erano entrati all’interno del camper portando via una borsa e altri oggetti. Ora accusati di rapina (uno è già stato giudicato ma l’accusa è stata derubricata in furto) in quanto la persona che si trovava in auto avrebbe cercato di ostacolare con la vettura la coppia che voleva fermare i ladri. A breve la sentenza.