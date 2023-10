Rapina alla sala giochi. Novità importanti dai video delle telecamere

La caccia all’uomo finora non ha dato esito, ma i carabinieri che stanno indagando sulla rapina dell’altra notte alla sala giochi Admiral di Poggibonsi, a Drove, hanno in mano una buona carta, in grado di indirizzare le ricerche. Sono le riprese delle telecamere a circuito chiuso della sala giochi. I militari della compagnia di Poggibonsi in queste ore le stanno visionando con la massima attenzione.

Intanto, emergono nuovi particolari sul colpo che ha fruttato ai malviventi un bottino di circa 2mila euro, di fatto l’intero incasso della giornata della sala giochi, più l’orologio di valore che portava al polso un avventore e che i cinque rapinatori si sono fatti consegnare sotto la minaccia di armi ‘bianche’: piedi di porco, cacciaviti, e addirittura una falce da giardinaggio.

I banditi, stando a una prima ricostruzione e alle testimonianze raccolte dai miliari, sarebbero tutti molto giovani e parlavano una lingua dell’Est Europa. Indossavano dei passamontagna, e quindi nessuno li ha visti in volto. Scaltri, agili, decisi, hanno agito rapidamente, portando a termine la rapina in qualche minuto. Dei veri e propri professionisti, insomma, nonostante la giovane età. Dopo avere forzato una porta secondaria dell’edificio, hanno fatto irruzione nella sala giochi. In quel momento, erano da poco passate le tre, all’interno c’erano soltanto un addetto della Admiral Slot e un paio di avventori. Ripulita la cassa e arraffato l’orologio di uno dei clienti, la banda di rapinatori ha riguadagnato in tutta fretta l’uscita, è salita sull’auto con cui era arrivata e si è data alla fuga, favorita dalla vicinanza di numerose strade, tra cui la Siena-Firenze e la 429, in grado di portarli al sicuro. Le indagini sono coperte dal riserbo più assoluto e traspare poco o nulla. Si sa solo che sono estese anche fuori dalla nostra provincia e che per adesso i banditi sono riusciti a farla franca. Il ‘film’ della rapina, tuttavia, potrebbe dare un impulso alle indagini. Come del resto è avvenuto diverse volte in passato anche in Valdelsa, dove rapinatori, truffatori e delinquenti vari sono stati beccati grazie alla videosorveglianza interna ma anche alle numerose telecamere esterne (a Poggibonsi e sul suo territorio comunale ce ne sono ben 185), posizionate nelle vie, nelle piazze, in prossimità di obiettivi sensibili.