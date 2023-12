Ranza sede universitaria. Anno accademico al via con oltre ottanta studenti

Una inaugurazione multidisciplinare per l’anno accademico 2023-2024 del Polo universitario penitenziario di Ranza a San Gimignano da parte dell’Università degli studi di Siena e dell’Università per Stranieri. Dalla letteratura alla storia dell’arte, dalle scienze sociali - il corso di laurea scelto dal maggior numero di studenti ristretti nella casa di reclusione di San Gimignano - a tutte le altre branche della conoscenza rappresentate nei vari indirizzi a disposizione degli studenti. Che sono più di ottanta all’interno della struttura penitenziaria di Ranza, sulla base delle cifre evidenziate dal rettore, Roberto Di Pietra.

La presenza della scrittrice Mariolina Venezia, premio Campiello 2007, ha impreziosito ulteriormente la giornata. "È arrivata alla prosa dalla poesia", ha spiegato il professor Alessandro Fo, docente di letteratura latina. "Un’attività accademica in crescita, a giudicare dai dati in poco più di un decennio – ha detto il rettore Di Pietra –. Tutto prese il via dai sette-otto iscritti una decina di anni fa per arrivare alla quota attuale di un tragitto comune tra ateneo e case di reclusione che ha origine dagli anni Novanta con il carcere di Santo Spirito a Siena. Grazie all’impegno, allora, della facoltà di Scienze politiche e in particolare del professor Giovanni Buccianti, mentre il primo delegato a questo tipo di percorso fu il professor Franco Belli. Un lungo cammino all’insegna dell’inclusione e, se vogliamo, di,libertà culturale. Ed è qui che si inseriscono pure le iniziative a cura del professor Gianluca Navone nel quadro della sua delega al Polo universitario penitenziario".

Dal canto suo il rettore dell’Università per Stranieri di Siena, Tomaso Montanari, ha rimarcato l’importanza di una Università che non sia autoreferenziale, ma capace di aprirsi alla città e oltre: "Un impegno dell’ateneo, grazie alla professoressa Antonella Benucci, che conosce un salto di qualità grazie alla collaborazione con Unisi e, in questo caso, con l’istituto di Ranza. La nascita di un campus penitenziario consentirà una mobilità maggiore dei ristretti e una intensificazione culturale, che per noi ha gran un significato. La cultura è sempre liberazione e costruzione di una piena umanità".

Nell’occasione, siglato l’accordo di collaborazione per la gestione del campus universitario per studenti detenuti presso la stessa casa di reclusione di San Gimignano, presenti anche Pierpaolo D’Andria, provveditore dell’amministrazione penitenziaria Toscana-Umbria e Serena Spinelli, assessora alle Politiche sociali, abitative e alla cooperazione internazionale della Regione Toscana.