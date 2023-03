Ramoscelli di mimosa alle donne donatrici Omaggio dei volontari

Ramoscelli di mimosa per omaggiare le donatrici di sangue che ieri si sono recate al Centro Emotrasfusionale delle Scotte. Un gesto nato dalle associazioni di volontariato Avis, Anpas, Fratres e Gruppo Donatori di Sangue delle Contrade di Siena: sono state loro a offrire l’omaggio floreale a chi ha deciso di celebrare la Giornata con una donazione. "Il messaggio – dice Elena Marchini, direttrice del Centro Emotrasfusionale – che abbiamo voluto veicolare è che la donazione di sangue non è importante solo per gli altri ma, specificatamente per le donne, è un modo efficace per prendersi cura di sé, anche in menopausa".