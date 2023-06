Ramo su auto. Problemi alla ’Peruzzi’

Ancora bombe d’acqua in varie parti della provincia, compreso il capoluogo. Qui la pioggia a metà giornata avrebbe creato problemi anche alla scuola Peruzzi dove dovranno essere fatti piccoli interventi. Grande allarme sulle prime in Pescaia poiché sembrava che un albero si fosse abbattuto sopra una vettura. In realtà è stato un ramo a staccarsi e a colpire una macchina posteggiata nell’area in cima a Pescaia. Sul posto i vigili del fuoco ma nessun danno alle persone. Allagamenti ci sono stati inoltre nella zona della stazione e qualche disagio in città per via di tratti dove si sono formate enormi pozzanghere. Nel tardo pomeriggio la stazione di Siena Galilei registrava 22,2mm di pioggia, svela ’Meteo Siena24’.

Piogge molto violente nel sud della provincia, a partire da Chianciano e nella zona di Montepulciano, ma fortunatamente solo qualche fosso troppo pieno che ha straripato sulla strada senza causare la chiusura al traffico.

La.Valde.