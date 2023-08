Ramo pericolante Allarme dei cittadini

Ieri poco dopo le 11

i vigili del fuoco del distaccamento di Campostaggia sono dovuti intervenire a Poggibonsi, in Largo Campidoglio, nelle immediate vicinanze del centro, per rimuovere un ramo pericolante che rischiava di cadere sulla strada e di colpire passanti o auto in transito. A dare l’allarme sono stati alcuni cittadini, ed è arrivata una squadra di pompieri, che ha rimosso il ramo.