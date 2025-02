Non si fa attendere la risposta della destra alla decisione dell’Università per Stranieri di Siena di non rinnovare la convenzione con la Marina Militare per i tirocini formativi. "Grande rammarico per la notizia dell’interruzione del tirocinio Mare Aperto con la Marina Militare da parte dell’Università per gli Stranieri di Siena, considerato che la nostra Marina è ambasciatrice di pace in tutto il mondo e di italianità". Sono le parole del Presidente dell’InCE (Iniziativa Centro Europa-InCE), onorevole Salvatore Caiata.

"Basti pensare a una missione come quella dell’Amerigo Vespucci – dice il parlamentare senese di Fratelli d’Italia – che vede la nostra Marina Militare in giro per il mondo, apprezzata ovunque, e che fa del nostro Paese un punto di riferimento sempre presente nei territori in cui c’è bisogno per apportare supporto alle popolazioni".

"È evidente – chiude l’onorevole Caiata – che si tratta di una scelta più politica/polemica che mossa dal buon senso".