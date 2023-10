Rally del Brunello. Motori ormai caldi

Stanno per accendersi i motori a Montalcino in vista del Rally del Brunello, in programma il 10 e 11 novembre. La gara, organizzata dalla Scuderia Etruria Sport in collaborazione con Deltamania di Montalcino, si articolerà in 101 chilometri distribuiti in dieci prove speciali sulle strade sterrate che hanno fatto la storia del rallismo mondiale. Due giornate che vedranno protagoniste vetture storiche e moderne con al centro della sfida l’ultima prova del Campionato italiano rally terra storico e le vetture moderne chiamate a dare gioia e brividi agli appassionati.

Già da mercoledì 8 gli equipaggi potranno, con vetture di serie, operare le necessarie ricognizioni lungo il percorso. Sarà una kermesse appassionante che vedrà interessati i territori di Buonconvento e di Montalcino con piazza del Popolo sede di partenza e di arrivo e con le aziende Casanova di Neri e Caparzo quali sede di riordino. Le iscrizioni resteranno aperte fino al primo novembre.