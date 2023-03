Ragionamenti di tutti i giorni Errori comuni

Uno scambio di idee può diventare un litigio se ci facciamo ingannare dalle fallacie logiche, cioè errori che tutti tendiamo ad utilizzare che compromettono i contesti e mettere in difficoltà l’interlocutore. Eccone alcuni: ad personam: tipica degli haters, porta ad attaccare chi ha proposto un tema e non il tema stesso; ad verecundiam: consiste nell’accettare un’idea solo perché è stata espressa da un personaggio importante, ma per forza competente sul tema. A-Hai sentito la notizia di un illustre personaggio politico? B-Sì e concordo pienamente con ciò che ha pronunciato, insomma, lo ha detto qualcuno di importante nella società! Ad populum: per sostenere una tesi si fa riferimento a sentimenti popolari, di una maggioranza presunta o no. Esempio: gran parte della gente vede la Terra piatta, perciò la Terra è sicuramente piatta. Straw man: confutare il messaggio dell’interlocutore, proponendone una versione distorta. A-Le giornate di sole sono veramente splendide. B-Se ci fossero solamente giornate assolate il pianeta sarebbe afflitto da innumerevoli carestie e fenomeni di siccità! A-Io non ho detto che dovrebbero esserci solo giornate assolate.