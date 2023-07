’Raggioverde’ Mostra collettiva di 23 artisti tra paesaggio e ambiente

Paesaggio e ambiente, arte e sostenibilità, sono il cuore della mostra ‘Raggioverde’, una collettiva di 23 artisti per 250 opere in programma dal 14 luglio al Santa Maria della Scala. Una mostra affascinate, le cui opere nascono dal ‘workshop sul paesaggio: idee, pratiche, esercizi dell’arte’. "Abbiamo svolto il lavoro con un metodo in grado di unire artisti e ricercatori dell’Università di Siena, con l’intento di esaltare punti di vista a volte inaspettati sul paesaggio e la sua cura – spiega Michela Eremita, la curatrice -. Sta nascendo una rete di persone e intenti che unisce più contesti cittadini e luoghi dedicati all’arte e al paesaggio, anche nelle altre provincie toscane". Il visitatore di ‘Raggioverde’ esplorerà sguardi sulla natura, sul paesaggio abitato, sulla struttura naturale delle cose, il tutto reso ancora più peculiare dal fatto che alcune opere saranno esposte in fase di realizzazione.

Il programma coinvolge l’Orto botanico, che vedrà l’intervento di Luca Pancrazzi ‘La cura del selvatico’, il Museo Botanico, dove saranno esposte due opere di Debora Hirsch e il Museo dell’Antartide, che ospiterà i lavori di Marco Acquafredda e di Michele Guido. Inoltre, sarà avviata una collaborazione con il Comune di Siena per un progetto di interventi mirati sul bosco-giardino di villa Rubini Manenti.

Una sezione di ‘Raggioverde’ coinvolgerà anche i bambini: ‘Il sirenetto’ è il titolo del cortometraggio di Caterina Pallini, che a soli 8 anni è la vincitrice della sezione under 12 di ‘Moscerine Film Festival’. Caterina aprirà il varco ai bambini per esplorare appositi percorsi a loro dedicati. Gli artisti che hanno preso parte alla mostra sono: Marco Acquafredda, Luisa Badino, Chiara Bettazzi, Alessandro Bevilacqua, Loris Cecchini, Valentina Cima, Francesco De Grandi, Flavio De Marco, Elena El Asmar, Bernardo Giorgi, Michele Guido, Hetty Ann Laycock, Federico Lupo, Elisabetta Marino, Luca Pancrazzi, Pierluigi Pusole, Rob van den berg, Riccardo Vicentini, Francesco Zanatta, Federica Zanlucchi, Serena Fineschi, Debora Hirsch e Sophie Ko. La mostra sarà visitabile dal 14 luglio al 13 settembre al Santa Maria della Scala, l’inaugurazioneil 13 luglio alle 17.30.

E.R.