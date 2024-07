Ragazzo scomparso a Sinalunga, appello della madre: “Torna a casa”

Siena, 9 luglio 2024 – “Lancio un appello, spero che lo possa leggere o qualcuno glielo riferisca. Riccardo, per favore torna, siamo tutti molto preoccupati. Ti aspettiamo a braccia aperte", dice Victoria Maria Hasna. La donna, che vive a Volterra, si è rivolta anche a ’Chi l’ha visto?’ perché suo figlio di 14 anni è scomparso dal 5 luglio scorso a Sinalunga. Avrebbe dovuto andare in piscina con altri coetanei ma non l’ha mai raggiunta. E da quel momento di Riccardo si sono perse completamente le tracce. "Sparito nel nulla, nessuna segnalazione, nessun elemento. E per quanto riguarda il cellulare probabilmente ha tolto la sim, impossibile infatti rintracciarlo", dice la madre. Che lo descrive come un ragazzino sicuramente inquieto ma anche molto intelligente, più grande della sua età quanto a comportamento e abilità. Quando è sparito, venerdì 5 luglio, indossava maglietta e pantaloncini sportivi grigi, calze bianche e scarpe da ginnastica dello stesso colore. E’ alto circa un metro e settanta, occhi e capelli castani.

"Siamo originari della Romania – spiega la donna –, lui era venuto a Volterra da 4-5 anni. L’unica cosa certa è che venerdì è sceso alla stazione. Qui le telecamere lo avrebbero inquadrato mostrando però che non si dirigeva verso i binari, dunque a prendere un treno. Almeno in quel momento. La direzione era semmai verso il supermercato. In tasca solo cinque euro, niente documenti". E’ scattata subito la denuncia ai carabinieri quando è apparso chiaro che il ragazzo, peraltro di solito puntuale agli appuntamenti, era svanito nel nulla. L’hanno cercato a lungo a Sinalunga conoscenti e forze dell’ordine. La madre si è subito attivata anche a Volterra, nel caso avesse trovato un modo per raggiungerla. "Sabato sono andata io stessa a Sinalunga, ero disperata. Sono rimasta fino alle 4 del mattino, ho chiesto alle persone che ho incontrato, ai ristoranti, agli esercizi pubblici. Persino all’outlet. Sono andata lì anche lunedì. Sulle prime pensavo che magari dopo qualche ora sarebbe ricomparso, solo un allontanamento. Ma adesso sono tanto preoccupata. Se voleva tornare in Romania? Anche se fosse, come avrebbe fatto senza documenti? Chi può aiutare un minorenne ad uscire dall’Italia?".