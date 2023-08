Ragazzo pestato Ansia a Chiusi

La comunità di Chiusi vive ore d’apprensione per la salute del minorenne vittima di un’aggressione fuori da un locale a Città della Pieve. Il ragazzo, residente a Po’ Bandino, ha frequentato le elementari e le medie nella cittadina e ancora oggi ha tanti amici chiusini. Le sue condizioni all’ospedale di Perugia ieri sono migliorate: si è svegliato, ha mosso gli arti e risponde agli stimoli esterni. "Restiamo sgomenti di fronti a fatti così drammatici – ha detto il sindaco Gianluca Sonnini –. La nostra vicinanza alla famiglia del giovane ferito e il nostro affetto di genitori è rivolto alla speranza della sua guarigione. I nostri sono territori tranquilli e vicende come queste ci colpiscono per la loro drammaticità". Nel corso delle ore si susseguono le notizie relative alla ricostruzione dell’evento e alle condizioni del minorenne: a Chiusi si spera nell’arrivo di una buona notizia sulle condizioni di salute del ragazzo.

Anna Duchini