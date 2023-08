"Ragazzi, venite in palestra S’impara rispetto e lealtà"

di Laura Valdesi

"Meglio frequentare palestre affiliate alla Federazione pugilistica italiana (Fpi) dove i ragazzi possono confrontarsi, imparando la tecnica e l’educazione". Parola di chi, come il maestro Davide Borgogni, da una vita sa cosa vuol dire tirare su giovani che amano combattere sì ma all’interno di un ring, in maniera leale. Facendo enormi sacrifici. E con tutte le condizioni di sicurezza che questo sport, fra i più antichi al mondo, richiede. Un messaggio che Borgogni lancia, sentito da La Nazione alla luce non solo della notizia di gare con i motorini di notte nella zona nord della città ma anche di pugilato fra adolescenti, con tanto di guantoni, documentato sui social.

Se qualcuno ha reagito a queste nuove mode dicendo ’ma in fondo non si può più neppure giocare’, insomma lasciamo stare i ragazzi perché siamo tutti stati giovani e qualche eccesso ci sta. Altri invece hanno sottolineato come questo fenomeno ponga in realtà sul tavolo una ’questione adolescenti’ più ampia dove c’è stata forse una mancanza di risposte adeguate alle loro esigenze, affiancata da una necessità educativa che è oggi sotto gli occhi di chiunque. Senza colpevolizzare. Fotografando piuttosto una situazione che non riguarda certo solo Siena ma l’Italia intera.

"Posso solo esortare i giovani a frequentare le palestre, ripeto, dove ci sono tutti i presidi per l’incolumità delle persone, maestri che ti accompagnano nella crescita insegnando il rispetto delle regole, la lealtà nei confronti dell’avversario e dei giudici", osserva ancora Borgogni. Che spiega come ci sia stata una riscoperta di questo sport e del suo valore educativo e formativo per le nuove generazioni, anche da parte di presidi e docenti "perché insegna la vittoria e la sconfitta. Non è violenza ma è uno sport che consente ai ragazzi, sovente abituati a confrontarsi dietro la tastiera, di farlo invece direttamente. Faccia a faccia. C’è stata una crescita dei numeri, ho avuto picchi di 80 persone, anche ragazzine. A cui si insegnano regole, doveri, disciplina. Molti genitori sono entusiasti perché i figli si approcciano in modo migliore alla vita di tutti i giorni e nel rapporto con i coetanei".

Dunque, qualsiasi palestra di boxe accoglierebbe a braccia aperte i ragazzi (anche quelli del video) che vogliono misurarsi indossando i guantoni, sfogando così l’esuberanza giovanile ma in un contesto di estrema sicurezza. Invece di un ring delimitato da pericolose panchine di legno ed un terreno che in caso di caduta non attutisce il colpo.