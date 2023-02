Ragazzi ’speciali’ sul palco Debutto, poi esce un libro

La bellezza sta nell’inclusione, nella convinzione che ognuno di noi possa imparare qualcosa dagli altri perché il cuore, quando è genuino, non ha bisogno di pensare. Un’iniziativa da applausi arriva dalla Valdichiana. È lo spettacolo "Il libro della giungla", ispirato dal libro di Rudyard Kipling, ed è nato come un progetto di teatro sociale portato avanti dalla Compagnia teatrale "Bucchero" di Bettolle, dinamica realtà nata nel 1999 che si è distinta in numerosi eventi. L’ultima idea prodotta ha coinvolto i ragazzi e le ragazze disabili dell’associazione "Le Rondini" di Torrita, della Casa Famiglia dell’Istituto "Maria Redditi" di Sinalunga e del territorio. Insieme agli attori della Compagnia saranno infatti loro i protagonisti dello spettacolo che avrà la sua "prima" domenica prossima al teatro "Ciro Pinsuti" di Sinalunga (ore 17) con repliche il 5 marzo a Bettolle alla Sala Polivalente (ore 17) e il 10 giugno (ore 21) a Torrita in Piazza Matteotti. Lodevole, davvero, la mobilitazione del territorio: dagli sponsor alle aziende che hanno fornito materiale, dai fotografi (molto apprezzata la mostra ospitata alla Coop di Sinalunga e Torrita) a "Bettolle in Rosa" e poi videomaker, artisti, tecnici, truccatori, acconciatori fino all’Auser di Sinalunga e Bettolle. Ma sarebbe davvero lungo l’elenco di coloro che hanno creduto al progetto. I "ragazzi speciali", circa 25 quelli che hanno partecipato attivamente, se lo meritano e chi è stato con loro in questo periodo, quasi un anno di preparazione, ha vissuto qualcosa di toccante che rimarrà nei ricordi più preziosi. "Parlo a nome di tutti - spiega Rita Reggidori, presidente della Compagnia "Bucchero" - abbiamo imparato tanto da loro. Sono persone dolci, questa esperienza è stata preziosa per la testa e il cuore. In tanti hanno dato una mano, i ragazzi hanno partecipato al corso di pittura per la scenografia, alla movimentazione e alla dizione scenica, hanno fatto le prove. Faremo un libro su questa esperienza, il progetto avrà continuità. In base alle loro esigenze abbiamo realizzato costumi e scenografie. Ci hanno detto sempre grazie, abbiamo ricevuto molto". Trentadue i vestiti cuciti a mano, il disegno dello spettacolo è frutto del concorso di idee in collaborazione con le scuole ed ha riscosso un bel successo. "Faccio teatro da 42 anni - spiega il regista Piero Baccheschi - il rapporto avuto con questi ragazzi è qualcosa di unico. Sono schietti e genuini, si aiutano tra di loro e hanno delle sensibilità particolari. Sono stati eccezionali".

Luca Stefanucci