Ragazzi Scimmia epilogo al Funky Summer Festival

A Castelnuovo Berardenga si chiude stasera la prima edizione del Chianti Funky Summer Festival. Alle 18 in Piazza Marconi si parte con Walking Sunset, la passeggiata aperta a tutte le età alla scoperta delle bellezze del Chianti Classico insieme a una guida esperta. Il giardino del Museo del Paesaggio ospiterà i laboratori del progetto ‘Chiamata alle arti’. E alle 19 si accende la serata sempre in Piazza Marconi con il Dj set & Wine Tasting e le lezioni di ballo gratuito a cura della scuola di ballo In Swing Company. Alle 22 riflettori puntati sul concerto dei Ragazzi Scimmia, che daranno vita a una serata dedicata allo ‘spaghetti swing’, passando dal rockabilly fino alle sonorità più pop. Dalle 23.30 la serata continuerà con Nicky Deejay che, con il suo Dance Floor Swing, darà vita a una nottata di ballo.