’Ragazzi di Bottega’ in Pinacoteca Oggi ingresso a 2 euro

Anche questo sabato per i senesi sarà possibile visitare la Pinacoteca al costo di 2 euro. Con l’occasione, dalle 9.30 alle 11, sarà possibile visitare una piccola esposizione di dipinti realizzati dai ragazzi della 2E dell’istituto Mattioli sotto la guida dei ragazzi della 3B del liceo artistico Duccio di Buoninsegna. La mostra arriva alla fine di un articolato percorso che ha portato i ragazzi del liceo a cimentarsi come maestri di bottega e ad aiutare i più piccoli ad elaborare sintesi grafiche dal vero di dipinti medievali, per poi realizzarle con tecniche antiche (tempera all’uovo) su tavola. Centinaia i ragazzi coinvolti in attività sperimentali.