Raffica de Ozieri, un solo anno da barbero in Piazza

Ci sono anche oggi, e sempre ci saranno, cavalli che passano veloci sul tufo. Chissà quante meteore in questo appena trascorso 2023. E allora avvolgiamo il nastro con Raffica de Ozieri, classe 1951, di proprietà di Giovanni Margiacchi, fa il suo esordio per la carriera di Provenzano del 1957. Sarà uno dei protagonisti di quell’annata. Per luglio va in sorte all’Oca che lo affida alle esperte mani di Ciancone. Si trova al sesto posto alla mossa per un Palio segnato dal dualismo fra Tartuca e Chiocciola, con l’ago della bilancia impersonato da Lazzaro che fa scappare bene Vittorino per San Marco. Così la corsa di Raffica non è certo da ricordare per qualcosa di particolare. Eccoci ad agosto, per la carriera che sarà poi vinta dal Nicchio, e che segnerà il cappotto di Vittorino, e questo soggetto va in sorte alla Selva che sceglierà il fantino Falchetto. Questa volta che potrebbe dire qualcosa di più che a luglio, la corsa è contrassegnata ancora una volta da Lazzaro, che monta per la Civetta, e che si trova di rincorsa, e che favorisce ancora la scatto di Vittorino, mentre sia la Selva che l’Aquila, con la favoritissima Torre che aveva Tanaquilla, si attardano e non riusciranno più ad entrare nel vivo della corsa.