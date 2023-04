Radiologia: dirige Saloni

Nuovo direttore alla Radiologia di Campostaggia. Al vertice è adesso, in seguito agli esiti della selezione pubblica, il dottor Enrico Saloni (nella foto). La nomina è contenuta in un atto deliberativo del direttore generale della Asl Toscana sud est Antonio D’Urso. Il dottor Saloni, direttore di struttura complessa dal 2008, ha guidato diverse unità operative di ospedali in tutte e tre le province aziendali. Direttore di area dipartimentale dal febbraio 2019, dal settembre 2021 dirige il Dipartimento di Diagnostica per Immagini. Dal luglio 2020 è direttore ad interim della Radiologia. "Campostaggia è riferimento della Valdelsa e non solo - le parole del dg Asl D’Urso – e per questo ritengo che avere a disposizione professionisti come il dottor Saloni, che peraltro conosce bene la struttura complessa di Radiologia, non può che essere la strada giusta per migliorare sempre più i servizi destinati ai cittadini". Dal canto suo il dottor Saloni afferma: "A Poggibonsi ho trovato un gruppo di colleghi valido e coeso, a cui si sono aggiunti altri professionisti esperti. Abbiamo in programma altre novità diagnostiche di livello, anche grazie ad attrezzature che a breve saranno rinnovate. In Radiologia abbiamo stabilito un clima interno invidiabile, grazie a un gruppo di professionisti motivati e dediti al lavoro".