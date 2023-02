Radicondoli Un contributo per le bollette

Ultimi giorni utili per le imprese di Radicondoli per presentare al Comune la domanda di contributo per il ristoro del 30 per cento dell’aumento della bolletta elettrica subito durante il 2022. Ci sono fino a 5.000 euro di rimborso per ciascuna impresa. La scadenza per la presentazione è, infatti, fissata al 28 febbraio e gli interessati possono trovare la modulistica da utilizzare e tutte le informazioni del caso circa documentazione da allegare e modalità operative sul sito internet del Comuni.