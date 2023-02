Radicondoli ristora il 50 per cento della spesa per la connettività

Riscaldamento, teleriscaldamento, trasporti, pendolari, studenti, nuove residenze... e ora anche connettività. Il Comune di Radicondoli prosegue nel percorso di sostegno a famiglie e imprese, forte del progetto ‘WivoaRadicondoli 2.0’ che mette a disposizione contributi complessivi per 641mila euro, offrendo ai privati un ristoro del 50% (comunque non superiore a 400 euro) della spesa sostenuta per la connessione alla banda larga. Sono comprese le spese di allacciamento, cablaggi, antenne, opere di muratura, router, hot-spot, antenne wi-fi e ripetitori ed escluse quelle per canoni di connessione e le spese tecniche non collegate ad una nuova connettività, o al miglioramento di quella esistente. L’apposito bando scade il prossimo 31 dicembre, ma è già possibile presentare la domanda e per gli interessati tutte le informazioni sono presenti sul sito internet dell’amministrazione comunale. "La banda larga è realtà a Radicondoli già dal 2021 grazie al cablaggio realizzato da Terrecablate ed alla presenza del teleriscaldamento – commenta il sindaco Francesco Guarguaglini – Con il nuovo bando continuiamo a sostenere e facilitare il collegamento del Comune e delle persone verso l’esterno: per noi sono prioritari i servizi alle persone, che magari hanno necessità di connettersi con realtà anche lontane per lavoro e per studio. E’ una dei punti di forza della nostra comunità, quello di essere inclusivi e accoglienti e di guardare avanti per le esigenze delle persone".