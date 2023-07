Radicondoli, l’ora del Festival Un mese di spettacoli e mostre

di Fabrizio Calabrese

Al via l’edizione numero trentasette del Festival di Radicondoli, a cura di Massimo Luconi che sceglie come tema della manifestazione i ’Labirinti del nostro presente’. Un vortice di appuntamenti dall’8 al 31 luglio dove troviamo trenta spettacoli di teatro, sei concerti, una perfomance di danza, quattro mostre, tre stagelaboratori, tre proiezioni video, Destinazione Sud, lungo un cammino che mette insieme i linguaggi con la creazione artistica. Percorso segnato da un omaggio a Peter Stein, un grande maestro del teatro europeo, con una rassegna video a cura di Enrico Marcotti. A cui si aggiunge ’Armida dalla Gerusalemme Liberata del Tasso’, con Maddalena Crippa, drammaturgia di Peter Stein, regia Sergio Maifredi.

"Crediamo – spiega Massimo Luconi – che la responsabilità civile, il dialogo fra le culture, le generazioni fra personalità diverse, debba caratterizzare oggi il nostro modo di fare teatro. Pensiamo che il teatro e lo spettacolo dal vivo debbano avere la forza per produrre delle analisi e delle risposte concrete alle questioni del mondo contemporaneo, rinunciando a un percorso narcisistico per focalizzare le energie per un teatro necessario in rapporto con la comunità". Si parte oggi con musica e danza che inaugurano la terza edizione di Paesaggi Contemporanei, il progetto di arte contemporanea del Comune a cura di Fabio Gori che conferma la cittadina come spazio privilegiato per il dialogo interculturale e intergenerazionale.

Con opere site-specific di Vittorio Corsini, Luca Gilli, Paolo Fabiani, fotografie di Carlo Cantini, più l’architettura sonora di Beppe Brotto e la proiezione di ’Letizia Battaglia. Shooting the Mafia’ di Kim Longinotto. Domani alle 21,15 alla Pieve vecchia della Madonna, il programma ufficiale del festival prende il via con la prima nazionale di ’Violeta Parra, elegia di una vita’, con la voce di Flo e con Francesco Argirò, diretti da Massimo Luconi.

Da segnalare, tra le tante proposte, Giacomo Poretti che presenta in prima nazionale ’Lavori incustoditi’ insieme a Daniela Cristofari. L’incontro con Dacia Maraini, ’Una pittrice di provincia’ con Antonello Cossia, Fernando Maraghini, Dalal Suleiman. L’omaggio a Luciano Berio nel ventennale della scomparsa, il debutto di ’Tutto scorre’ con Alvia Reale, il Premio Radicondoli per il teatro. Tutti i dettagli su radicondoliarte.org.