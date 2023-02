Radicondoli, indette borse di studio riservate agli studenti

Prevede borse di studio fino a 3.000 euro per gli universitari e contributi fino a 350 euro per i libri di testo per gli studenti delle superiori, il nuovo bando scuola del Comune di Radicondoli, che agli studenti medi offre anche un rimborso fino all’80 per cento dei costi di trasporto per andare a scuola. E ancora, incentivi fino a 400 euro per rimborsare il 50 per cento della spesa necessaria ad acquistare materiali didattici e informatici per studenti affetti da disturbo specifico dell’apprendimento. Le borse di studio riguardano gli iscritti a tutte le carriere universitarie, triennale e magistrale, ed a tutte le facoltà: basta essere in regola con gli esami di ogni singolo anno ed avere meno di 30 anni. I termini per la presentazione delle domande sono già aperti e le scadenze sono fissate al 30 marzo per gli universitari ed al 30 giugno per gli studenti medi. Tutte le informazioni su requisiti da possedere, documentazione da allegare e modalità di presentazione sul sito internet del Comune.