Radicondoli Festival, le date clou Da Cernobyl allo sterminio nei gulag

Settimana intensa per l’edizione numero 37 del Radicondoli Festival diretto da Massimo Luconi, tra anteprime e ospiti illustri. Dal Maestro Peter Stein che riceverà il premio di Radicondoli per il teatro a Maddalena Crippa e Alvia Reale. Tra i tanti appuntamenti, segnaliamo, oggi alle 21,15 Pieve vecchia della Madonna, "Preghiera per Cernobyl" con Mascia Musy e Francesco Argirò dall’opera di Svetlana Alexsievic, uno spettacolo prodotto dal festival che ritorna a Radicondoli dopo alcuni anni. Regia Massimo Luconi, musiche di Mirio Cosottini. Domani alle 19, Pieve vecchia, "Canticum… Omaggio a Luciano Berio nel ventennale della scomparsa" prima esecuzione assoluta dell’edizione postuma di Canticum…(ballata) per coro misto, su testo di Edoardo Sanguineti, interpretata dal Coro Guido Chigi Saracini, diretto da Lorenzo Donati. Nello stesso concerto sarà eseguita un’altra celebre composizione per voci di Berio, "A-Ronne" e la breve composizione vocale "E si fussi pisci" (2002), assieme a Cantate Domino e "Adoramus Te Christe" di Claudio Monteverd.

Alle Scuderie alle 21,15, prima nazionale, produzione Festival, di "Tutto scorre". Dall’opera di Vassilji Grossman. Con Alvia Reale. Accompagnamento ritmico di Gianluca Pantosti. Drammaturgia di Alvia Reale e Massimo Luconi. Grossman scrisse questo libro fra il 1953 e il 1963, con stile scarno e aspro, con lucidità e fermezza e prima di ogni altro parlò di argomenti tabù come la perenne tortura della vita dei gulag, la delazione come fondamento della società sovietica e lo stermino sistematico dei Kulaki, contadini ucraini, da parte di Stalin nel 193233.

Sabato 22 al Teatro dei Risorti dalle 16 alle 19.30 "Omaggio a Peter Stein", un grande maestro del teatro europeo. Rassegna video a cura di Enrico Marcotti. Proiezione di alcuni spettacoli e documentari sul lavoro di uno dei grandi maestri del teatro contemporaneo. A seguire, 21,15, Pieve vecchia della Madonna, "Armida" dalla Gerusalemme Liberata del Tasso. Con Maddalena Crippa, drammaturgia di Peter Stein, regia Sergio Maifredi. Domenica 23, Palazzo Bizzarrini alle 16 Premio Radicondoli per il teatro. La quattordicesima edizione assegnerà i premi per la sezione maestri, per la sezione progetti e per il particolare uso di nuove tecnologie. La giuria è composta da Valeria Ottolenghi, Rossella Battisti, Enrico Marcotti, Sandro Avanzo, Claudia Cannella e Elena Lamberti. A seguire incontro con Peter Stein.

Fabrizio Calabrese