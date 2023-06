Radicondoli Festival, 37ª edizione dall'8 al 31 luglio su 'I labirinti del nostro presente'!

Torna il Radicondoli festival, con la 37ª edizione dall’8 al 31 luglio: teatro, arte, performance, musica, incontri e letteratura, con la direzione artistica di Massimo Luconi, sul tema ’I labirinti del nostro presente’. "L’intento- afferma Luconi – è di interrogarsi sul nostro stare al mondo, sulle tragedie, ma anche sulle speranze del nostro contemporaneo per ripensare al teatro e all’arte come un mezzo per capire la complessità del nostro presente". La centralità del teatro di regia e d’autore e la ricerca di nuovi linguaggi, che hanno disegnato negli anni la fisionomia del festival di Radicondoli saranno caratterizzate da una particolare riflessione sul ruolo del teatro e delle arti nel contesto contemporaneo. Molte le anteprime nazionali: si terranno 30 spettacoli di teatro, 6 concerti, una perfomance di danza, 4 mostre, 3 stagelaboratori e 3 proiezioni video. "Un festival che di anno in anno conferma la propria capacità di proiettarci sul grande palcoscenico culturale nazionale, e non solo. Facendo innovazione, proponendo spettacoli unici, prime nazionali – conclude Luca Moda, vicesindaco e assessore alla Cultura di Radicondoli – Il festival è arrivato alla sua 37ª esima edizione. Un evento che si è consolidato negli anni, mantenendo la sua spinta innovativa, la qualità e peculiarità delle proposte. Il ringraziamento va a Massimo Luconi, anima e motore artistico del Radicondoli Festival, e a tutti coloro che contribuiscono a questi risultati".

L. A.