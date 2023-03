Radicondoli, bando per l’imprenditoria

Dopo il contributo per far nascere nuove imprese, il Comune di Radicondoli non poteva non pensare a quelle già esistenti. Ecco, infatti, un nuovo bando per l’imprenditoria rivolto esclusivamente alle aziende già attive sul territorio comunale, che offre fino a 4.000 euro a fondo perduto per il rilancio di ciascuna attività economica. Possono presentare domanda le attività di commercio fisso di qualunque settore, farmacie, artigianato, somministrazione di alimenti e bevande, servizi alla persona e alle imprese, agenzie di viaggio, studi d’arte, aziende turistico ricettive, attività agricole o agrituristiche.

Unici obblighi, l’impegno a proseguire l’attività per almeno tre anni ed esporre una vetrofania che sarà fornita dal Comune. La scadenza del bando è il 31 dicembre 2024, ma le domande possono già essere presentate nei modi e con la documentazione che gli interessati possono trovare sul sito internet del Comune. Il contributo può coprire fino al 50 per cento delle spese per riqualificare, ampliare e ristrutturare, adeguare gli impianti per l’allacciamento al teleriscaldamento, acquistare beni strumentali destinati solo all’azienda, realizzare opere murarie ed impianti di efficientamento energetico e abbattimento dell’impatto ambientale, adeguare sedi e locali aziendali. "Il ‘Bando rilancio attività esistenti’ si integra con quello per le nuove attività, per valorizzare l’economica del nostro territorio – commenta il sindaco Francesco Guarguaglini – L’obiettivo è quello di dare ulteriori stimoli alle imprese, per crescere e radicarsi in questa forte comunità resiliente".