Radda in Chianti, scontro tra due auto: un ferito grave

Radda in Chianti (Siena), 16 maggio 2023 – E' di un ferito grave il bilancio di un incidente stradale che si è verificato introno alle 12 di oggi a Radda in Chianti, in provincia di Siena. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate: nell'impatto ha avuto la peggio un uomo di 27 anni, che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, con un'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Radda in Chianti, sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri, ai quali sono stati affidati i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.