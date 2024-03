Racket immigrazione clandestina a Siena, i presunti ‘capi’ restano in carcere

Siena, 3 marzo 2024 – Inchiesta della Distrettuale antimafia di Firenze su una presunta associazione criminale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di pakistani, accompagnata da una serie di reati ’satelliti’: il fermo non è stato convalidato dal gip di Siena Fabio Frangini per nessuno dei sette indagati. Niente pericolo di fuga, evidentemente. Era stato chiesto per tale ragione. Però ha disposto che restino in carcere a Santo Spirito tutti e quattro gli stranieri che vivono a Siena, anch’essi pakistani, ai quali viene contestata l’associazione a delinquere architettata per far arrivare in Italia connazionali. Avrebbero messo in piedi un’organizzazione che veicolava i pakistani dalla rotta balcanica, prima a Firenze e da qui a Siena. Altri due fermati – si tratta di fratelli che avrebbero commesso un presunto sequestro di persona a scopo di estorsione nei confronti di un pakistano da cui il gruppo pretendeva 2mila euro per i servizi resi – sono stati uno scarcerato, l’altro invece (si era avvalso della facoltà di non rispondere) è tornato libero ma con l’obbligo di dimora. Entrambi erano difesi dall’avvocato Monica Barbafiera mentre tre pakistani a cui viene contestata l’associazione a delinquere, che restano in cella, sono assistiti da Beniamino Schiavone ed Enrico De Martino. Non ha spiegato ieri le sue ragioni al gip Frangini neppure il quarto pakistano fermato per il reato più grave: rimane in carcere anche lui. E’ difeso dall’avvocato Serena Borghigiani che assiste un ulteriore indagato, con un ruolo più defilato rispetto agli altri che è stato scarcerato. Come l’unico fermato che vive in provincia di Firenze.

L’udienza di convalida ieri è iniziata alle 9,30 terminando alle 13, c’era in aula il pm Siro De Flammineis. Tutti i pakistani finiti al centro dell’inchiesta condotta dalla squadra Mobile di Siena sono sfilati davanti al giudice che ha anche dichiarato l’incompetenza di Siena visto il reato di cui si tratta. Di conseguenza tutto torna nuovamente a Firenze, sebbene gli episodi siano avvenuti in città. Nel cuore del centro storico, dove Siena è nata. A pochi passi da Piazza del Campo. Qui si trovavano gli appartamenti utilizzati, secondo gli investigatori, per accogliere i pakistani fatti arrivare a Siena dopo aver pagato somme consistenti, fra i 2500 e i 6mila euro ciascuno. Ma si andava anche ben oltre. Soprattutto, una volta presi in carico dall’organizzazione questa avanzava sempre nuove richieste di denaro non solo per vitto e alloggio ma anche per aiutarli a fare domanda di asilo alla questura. Ricavando così profitti illeciti. Un 24enne ed un 27enne vengono ritenuti dalla polizia i ’mandanti’ mentre altri una sorta di braccio operativo. Alcuni indagati erano capaci di usare anche la violenza pur di farsi consegnare il denaro che spesso i connazionali nascondevano dentro i calzini. Nei confronti di uno di loro era stato anche usato un tirapugni ed un coltello per minacciare il malcapitato poi fatto spogliare per prendergli il denaro. Gli indagati sono tutti radicati sul territorio, in molti casi lavorano. Niente a che vedere con i disperati che dormivano nel posteggio San Marco e alla stazione.

L’inchiesta della Dda comunque prosegue. Ed è stata messa in luce ieri anche dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che sul profilo social segnala l’operazione della polizia contro l’immigrazione clandestina a Siena.