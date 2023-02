"Raccordo, stop al cantiere Anas" La Senesi ottiene rassicurazioni

L’Anas assicura che l’avvio dei lavori è imminente e che il ‘cantiere fantasma’ dell’Autopalio è prossimo alla scomparsa. Il gruppo consiliare ’Per Monteriggioni’ rende noto l’esito di un colloquio che la capogruppo Raffaella Senesi ha avuto con l’azienda delle strade, dalla quale ha avuto la risposta che a breve inizieranno i lavori del cantiere al chilometro 11 del raccordo, nei pressi dello svincolo Monteriggioni, che da molti mesi obbliga il traffico a un pericoloso restringimento su di una sola corsia senza che siano note le ragioni dell’interruzione e senza che si siano mai visti operai e macchine al lavoro. Non manca una punta polemica nei confronti dell’amministrazione comunale: "Oltre 3 mesi fa (3 novembre 2022) abbiamo cortesemente chiesto al sindaco se poteva informarsi presso Anas sui motivi del restringimento di carreggiata, un ‘cantiere fantasma’ che perdura da molti mesi senza che ci siano lavori in corso, sommandosi ai tanti altri cantieri che rendono l’Autopalio una Via Crucis per gli automobilisti – afferma una nota del gruppo – Preso atto che a oggi non c’è stato alcun interessamento da parte del sindaco, la nostra consigliera Raffaella Senesi ha contattato personalmente Anas, ricevendo rassicurazioni di un imminente avvio dei lavori di cui necessita il tratto".