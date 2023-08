Racconti di vita e d’amore in nove episodi

Come si racconta di vita e d’amore in nove episodi, legati da immagini ma (Edizione Extempora) soprattutto da sensazioni, sprigionate dalla penna di Anna Carla Cocco. Il libro è "Ballando tra vetro e ombre" con le foto di Christian Brogi. Vale la pena perdersi fra questi frammenti che sono racconti brevi: la parola chiave è "distacco": dai sentimenti, fra uomini e donne, dalla vita stessa. Con una scrittura alta e immaginifica, l’autrice non è immune alle provocazioni degli eventi, ma ci fa comprendere che il distacco stesso, che provoca dolori infiniti, può alla fine anche farci vedere la nitidezza dell’allontanarsi. Distacco da chi sente la musica dei redenti, da chi entra in processione e si ritrova. Tutti i personaggi di questi racconti, si sono allontanati da loro stessi, per raccontarsi. Si sono guardati dall’alto, come si dice che faccia l’anima quando lasciamo il corpo. E’ un libro di estasi, che divide in due il tempo, apre un varco dove si introduce prepotente la verità. Racconti abili a farci comprendere che dobbiamo vedere le cose per come sono davvero, da esseri proprio distaccati. Ma quel dolore che qui puntualmente appare, crea quel pungente distacco, inno di un libro invitante e destinato a farci pensare.

Massimo BIliorsi