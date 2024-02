’Racconti di Palio’ in scena. Una magia senza tempo

C’erano tutti gli ingredienti per un inevitabile tutto esaurito ai Rinnovati per un nuovo capitolo di ’Racconti di Palio’: Maurizio Bianchini che firma i contenuti e la regia, l’organizzazione del Rotary Montaperti, la presenza di Maura Martellucci, la finalità benefica per ’Non sole mamme’ il progetto della Fondazione Danilo Nannini. E poi il voler parlare di Palio, di contradaioli, di radici e di altre certezze che nel lungo inverno, appare come un sole all’improvviso. E così è stato, per una serata affollata dai toni morbidi, nonostante che questo nuovo capitolo voglia esaminare il (delicato) rapporti nei secoli fra il Palio e il potere.

La capacità di unire contenuti a spettacolo è una delle certezze registiche di Bianchini, che vola sui secoli senza la minima retorica. Passano monarchi e principesse, aneddoti e pagine di storia, soprattutto personaggi. Il tutto con filmati fatti rinascere dalle mani sapienti di Riccardo Domenichini.

E poi il cameo inaspettato di Vincenzo Bocciarelli, che mentre prepara la nuova stagione teatrale voluta dal sindaco, si è concesso l’ariosa lettura di tre brani di altrettanti scrittori sul Palio. Su quello finale di Curzio Malaparte, una pagina da quella tavolozza di espressioni e metafore che è ’Maledetti toscani’, mostra la sua sicura capacità di affabulatore, declamando con stile sulla gentilezza dei senesi.

Sì, quella di Bianchini è una (ri)lettura gentile e garbata di una faziosità che è pregna di ironia e soprattutto di autoironia. È la bellezza che apre le porte alla storia. Fra una zampata più o meno ruffiana, ma inevitabile, della nostra Banda cittadina, ecco che questa interpretazione di fa racconto.

Se dovessimo descrivere cos’è il Palio, cosa di per sé impossibile, a chi è in totale digiuno di nozioni senesi, e avessimo a disposizione meno di mezz’ora, dovremmo proporre un condensato di questa serata. Magari non conoscerebbe le regole ma comprenderebbe l’ampiezza dei sentimenti, la singolarità della Festa, la profondità di un originale rituale. Capirebbe chi siamo e da dove veniamo. Rassicurante la presenza discreta di Maura Martellucci, sempre più a suo agio nel ruolo di garante storica, del resto proprio la chiarezza è la gentilezza della stessa profondità di intenti.