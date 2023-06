Raccolta rifiuti urbani Centro all’avanguardia

BUONCONVENTO

Taglio del nastro ieri mattina a Buonconvento per il nuovo centro di raccolta dei rifiuti. La struttura, che si trova in località Pianino, riapre al termine dei lavori di ristrutturazione eseguiti da Sei Toscana che hanno consentito di adeguare l’area alla normativa vigente e migliorare la fruibilità da parte dell’utenza privata e del gestore. Il centro di raccolta sarà aperto il lunedì dalle 15 alle 18, il mercoledì e il sabato dalle 9 alle 12. "Sono stati eseguiti interventi molto importanti per restituire alla comunità un’infrastruttura strategica nella gestione dei rifiuti – afferma il sindaco di Buonconvento, Riccardo Conti –. Si tratta di un’area appositamente attrezzata e custodita dove i cittadini possono effettuare, in modo pratico e veloce, la raccolta differenziata di quei materiali recuperabili altrimenti destinati a smaltimento in discarica, contribuendo così in prima persona ad una gestione virtuosa dei propri rifiuti".

Il centro di raccolta si estende su un’area di circa 2.000 metri quadrati, composta da un box di sorveglianza, spazi occupati dalle presse, dai cassoni scarrabili adibiti alla raccolta differenziata dei materiali e da una tettoia in acciaio destinata al conferimento dei Raee (apparecchiature elettriche ed elettroniche) e dei rifiuti pericolosi. La struttura è interamente recintata e videosorvegliata, con una pavimentazione in bitume e in cemento. L’area è impermeabilizzata e dotata di un sistema di raccolta e depurazione delle acque meteoriche. È inoltre presente un sistema di illuminazione con lampioni a led per il risparmio energetico. "La riapertura di questa struttura – spiega il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini – è uno degli esempi tangibili dell’impegno di Sei Toscana e delle sue strutture tecniche per migliorare efficienza e qualità del servizio e contemporaneamente garantire nel tempo incrementi nelle quantità di raccolta differenziata e di avvio a riciclo".

Marco Brogi