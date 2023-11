Raccolta rifiuti, il Pd replica alle opposizioni: "L’amministrazione Frosini ha dati migliori"

Il Pd di Monteriggioni interviene sulla questione rifiuti. "Alla Senesi – afferma il Pd in una nota – non gli sono bastate le brutte figure sull’autopalio e sulla Granfondo, ora si aggiunge anche la raccolta differenziata. Sull’autopalio aveva lanciato, a più riprese, date della conclusione dei lavori che poi si sono rivelate sbagliate, come per quanto riguarda la Granfondo quando ha affermato che non ci sarebbe stata ed invece il successo dell’ultima edizione è sotto gli occhi di tutti". "Senesi – continua il Pd – snocciola le percentuali sulla raccolta rifiuti dicendo che nel suo mandato ha raggiunto vette dell’ottanta per cento. La verità è che il peggior dato durante l’Amministrazione Frosini è, comunque, più alto di quasi otto punti percentuali rispetto a quello migliore della Senesi. A dirlo è lei stessa, infatti, nel suo bilancio di fine mandato riporta come miglior dato quello del 2014. Andando con ordine nel 2014 la percentuale era del 52%, nel 2015 del 48%, nel 2016 del 47%, nel 2017 46% e nel 2018 del 51%. Siamo stati invitati direttamente dai cittadini a rispondere a queste affermazioni della Senesi e del Lattanzio, che al tempo era addirittura l’assessore all’ambiente. La campagna elettorale si avvicina ma il nostro sguardo sarà per il bene di Monteriggioni".